Basketballers na verlenging ten onder tegen Litouwen in WK-kwalificatie

De ploeg van bondscoach Toon van Helfteren dwong tegen de sterkste ploeg uit de groep twee verlengingen af, maar moest daarin toch buigen: 95-93.

Litouwen was nog zonder puntenverlies in de groep. Nederland verloor afgelopen vrijdag van Hongarije en had het ook in het eerste kwart in de Litouwse hoofdstad Vilnius lastig. Na een sterk tweede kwart ging Oranje echter met 39-39 de rust in.

In het begin van het vierde kwart liep de thuisploeg uit naar een voorsprong van tien punten, maar de spelers van Van Helfteren knokten zich nog knap terug en Charlon Kloof maakte met nog zeven seconden te spelen de gelijkmaker: 75-75.

Duel beslist door driepunter

In de verlenging kwam Oranje terug van een kleine achterstand en miste het in de slotseconden een kans om de zege te grijpen. In de tweede verlenging kwam Litouwen in de slotfase met een driepunter voor en gaf dat niet meer weg.

Kort daarvoor had de scheidsrechter na bestudering van de videobeelden een tweepunter van Kloof afgekeurd, omdat de worp net buiten de schotklok viel.

Kloof was bij Nederland topscorer met negentien punten. Mantas Kalnieitis maakte er bij de thuisploeg 21. Litouwen behoort al jarenlang tot de top van het internationale basketbal. De ploeg veroverde brons op het WK van 2010 en in 1992, 1996 en 2000 olympisch brons.