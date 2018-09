Volleyballers verslaan in laatste groepsduel op WK ook Egypte

Nederland had zich na de zege op Frankrijk van afgelopen zondag al geplaatst voor de volgende groepsfase van het WK, dat in Italië en Bulgarije wordt gespeeld.

Tegen Egypte had de ploeg aanvankelijk voldoende aan een klein verschil om de eerste twee sets eenvoudig in de wacht te slepen.

In de derde set kwamen de spelers van Vermeulen in de slotfase terug tot 23-23, maar lieten ze de set alsnog met 25-23 naar Egypte gaan.

Ook in de vierde set had Oranje het in het begin lastig en gaf het een voorsprong weg. Met enkele goede blocks en smashes vochten ze zich terug en grepen ze overtuigend de zege met 25-16.

Abdel-Aziz alleen in derde set actief

Wouter ter Maat was met twintig punten de topscorer aan de zijde van Oranje. Ook Michael Parkinson (12), Jeroen Rauwerdink (11) en Maarten van Garderen (10) haalden de dubbele cijfers.

Vermeulen hield Nimir Abdel-Aziz voor het grootste deel van de wedstrijd aan de kant. De sterspeler van Oranje kwam alleen in de derde set even binnen de lijnen. Hij maakte een dag eerder tegen Frankrijk nog 31 punten.

"Ik vind dat we een matige wedstrijd speelden", zei Van Garderen na afloop. "We hebben zeker niet zo goed gespeeld als in de vorige twee wedstrijden tegen Brazilië en Frankrijk. Maar zelfs als we slecht spelen, voelt het goed om te winnen."

Oranje opende het WK met een kansloze nederlaag tegen Canada (0-3). In de tweede groepswedstrijd tegen concurrent China toonde Nederland herstel (3-1), waarna afgelopen weekend tegen olympisch kampioen Brazilië (3-1) en Frankrijk (3-2) twee grote stunts volgden.

'Toernooi begint voor ons nu echt'

De 'Lange Mannen' doen voor de eerste keer sinds 2002 (negende) weer mee aan het WK. Oranje had zich ten doel gesteld om minimaal de tweede ronde te halen, maar door de goede resultaten lijkt er meer in te zitten.

Het is nog niet duidelijk wie Oranje in de tweede groepsfase treft. Veel andere landen spelen dinsdag nog hun laatste groepswedstrijden. De ploeg van Vermeulen is dinsdag vrij. "Onze rustdag is morgen. Daardoor hebben we een dag langer om te herstellen", aldus de bondscoach.

In het duel met Egypte zag Vermeulen dat bij sommige van zijn spelers de vermoeidheid begon toe te slaan. "We hebben twee sets mooi volleybal gespeeld. Bij een paar jongens zag je in de derde set de benen vollopen. De jongens konden nog net één set genoeg energie eruit persen om de set te winnen. Het toernooi gaat voor ons nu echt beginnen."