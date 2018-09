Vermeulen blij dat volleyballers rekening hebben vereffend met Frankrijk

"We zijn ontzettend blij met deze overwinning", aldus Vermeulen na afloop van de fraaie zege in vijf sets op Frankrijk in de Arena Ruse in Ruse: 23-25, 19-25, 25-21, 25-23 en 15-13.

"We hadden nog een rekening openstaan van vorig jaar, toen we op het EK twee matchpoints lieten liggen tegen hen. We wisten dus dat we heel goed konden spelen tegen een land als Frankrijk. Dat hebben we ook gedaan."

Vermeulen had de hele wedstrijd vertrouwen in een goed resultaat, ook toen zijn ploeg op een 2-0-achterstand in sets stond.

"Ik vond dat we juist uitstekend begonnen. Nimir Abdel-Aziz serveerde iedereen weg. Dat konden we helaas niet vasthouden. Dankzij de komst van nieuwe spelers, zoals Wessel Keemink, Just Dronkers, Michael Parkinson en Jeroen Rauwerdink, liep het weer fantastisch. Zij brachten de energie die we nodig hadden. Als we op dat energielevel terechtkomen, dan kunnen we ongelooflijk goed volleybal spelen."

Abdel-Aziz eveneens door het dolle heen

Abdel-Aziz was eveneens door het dolle heen. De 26-jarige diagonaalspeler kwam superlatieven tekort om de prestaties van hemzelf en zijn teamgenoten te omschrijven.

"Het is eigenlijk ongelooflijk dat we hier nu staan met een overwinning op Brazilië en Frankrijk. Dat had niemand gedacht. We kunnen trots op onszelf zijn. We hebben gevochten als leeuwen. Helemaal na de achterstand. We zijn met een mooi toernooi bezig. We gaan maandag weer knallen tegen Egypte."

Nederland maakt bij winst op Egypte zelfs nog kans op de eerste plaats in de groep. Die is wel klein, aangezien de huidige koploper Canada op dit moment een punt meer en zelfs een duel tegoed heeft.

De 'Lange Mannen' doen voor de eerste keer sinds 2002 (negende) weer mee aan het WK. Ze hadden zich ten doel gesteld om minimaal de tweede ronde te halen, maar door de goede resultaten lijkt er meer in te zitten.