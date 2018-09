American footballer Davis (30) beëindigt loopbaan in rust van NFL-duel

"Hij trok zichzelf terug uit het duel", zei Bills-coach Sean McDermott na de wedstrijd. "Hij vertelde aan ons dat hij er klaar mee was."

De dertigjarige Davis legde later op zondag in een lange verklaring op Instagram uit waarom hij zo abrupt een punt achter zijn carrière heeft gezet. "Dit is niet hoe ik het einde van mijn loopbaan voor me zag", schreef hij. "Maar vandaag tijdens de wedstrijd kwam de harde realiteit in één klap bij me binnen: ik hoorde niet meer op dat veld te staan."

"Het was niet mijn bedoeling om respectloos te zijn jegens mijn teamgenoten en coaches. Maar ik verwacht altijd van mezelf dat ik op topniveau kan presteren en fysiek is dat gewoon niet meer mogelijk. Ik had vandaag een eerlijk moment met mezelf, het voelde gewoon niet goed toen ik op het veld stond."

"Ik ben ook niet langer bereid om alles hiervoor op te geven. Het is belangrijker dat ik nog gezond ben, dan dat ik doorga en uiteindelijk te laat stop."

Ploeggenoten compleet verrast door actie Davis

De ploeggenoten van Davis waren compleet verrast door de actie van de 'cornerback'. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", aldus routinier Lorenzo Alexander. "Niet in de jeugd, niet op de middelbare school, niet op de universiteit en niet in de NFL."

"Het is ontzettend respectloos ten opzichte van zijn teamgenoten. Hij heeft er niks over gezegd tegen ons. Ik kwam erachter aan het begin van de tweede helft. Ze zeiden tegen ons: 'Vontae komt niet meer het veld op, hij is gestopt.' Ik heb verder niks meer te zeggen over hem. Ik zal hem meer respect geven dan dat hij aan ons gegeven heeft."

Davis tekende in februari een eenjarig contract met een maximale waarde van 5 miljoen dollar (4,3 miljoen euro) bij de Bills. Hij debuteerde in 2009 namens de Miami Dolphins in de NFL en speelde tussen 2012 en 2017 voor de Indianapolis Colts.

De verdediger, die in zijn loopbaan meerdere operaties moest ondergaan, werd in 2014 en in 2015 gekozen voor het All Star-team van de grootste American football-competitie ter wereld.