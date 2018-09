Volleyballers naar tweede ronde WK na fraaie zege op Frankrijk

Setwinst was in het duel met wereldtopper Frankrijk al genoeg voor een plek in de volgende ronde, maar met de zege werd het allemaal nog mooier in het voorlaatste groepsduel. Oranje vocht zich terug van een achterstand van 2-0 in sets: 23-25, 19-25, 25-21, 25-23 en 15-13.

De ploeg van Vermeulen leidde in vrijwel de gehele eerste set, maar de Franse ploeg wist uiteindelijk toch het eerste setpoint te benutten. Die zware tegenvaller kon Oranje in de tweede set niet van zich afschudden. Nederland maakte onder de Franse servicedruk te veel fouten en kon daardoor geen moment het initiatief nemen.

In de derde set vocht Oranje terug, maar in de eindfase leek het opnieuw fout te gaan (van 20-15 naar 22-20). Mede dankzij twee ijzersterke blokkeringen van Michael Parkinson pakte de Nederlandse ploeg toch nog de bevrijdende setwinst.

Daarbij liet Oranje het echter niet. Mede dankzij de punten van Nimir Abdel-Aziz (31) en Maarten van Garderen (12) wisten de manschappen van Vermeulen ook de vierde en vijfde set winnend af te sluiten.

Oranje stunt voor tweede keer

Nederland sluit maandag de poulefase af met de wedstrijd tegen Egypte, dat na vier duels op drie punten staat.

Oranje opende het WK met een kansloze nederlaag tegen Canada (0-3). In de tweede groepswedstrijd tegen concurrent China toonde Nederland herstel (3-1) waarna zaterdag tegen olympisch kampioen Brazilië een grote stunt volgde (3-1).

Dankzij die sensationele overwinning had Oranje in het voorlaatste groepsduel met Frankrijk voldoende aan de winst van één set om zich te kwalificeren.

De 'Lange Mannen' van Oranje doen voor de eerste keer sinds 2002 (negende) weer mee aan het WK. De ploeg had zich ten doel gesteld om minimaal de tweede ronde te halen, maar door de goede resultaten lijkt er meer in te zitten.