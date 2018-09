Herlings ziet droom uitkomen met wereldtitel in 'Formule 1 van motorcross'

"Dit is een droom die werkelijkheid wordt", jubelde Herlings kort na de finish tegen de NOS. "Om dit te doen voor thuispubliek is prachtig. Echt super. Hier heb ik heel mijn leven voor gewerkt."

De 24-jarige Herlings werd al drie keer wereldkampioen (2012, 2013 en 2016), maar dat was in de MX2-klasse, het tweede niveau van de motorcross.

In 2017 maakte Herlings de overstap naar de MXGP en werd hij tweede in zijn debuutjaar. Dit jaar is Herlings oppermachtig en in Assen liet hij zondag nog maar eens zien dat hij veruit de beste is op het hoogste niveau. "Dit is de Formule 1 van de motorcross. Hoger dan dit is niet haalbaar, dus dit is super."

Herlings blijft enige concurrent ruim voor

Antonio Cairoli, de enige overgebleven concurrent in de wereldtitelstrijd, nam bij de start nog de leiding. Herlings kon de 32-jarige Italiaan vier minuten later passeren en reed langzaam maar zeker bij hem weg. "In de laatste ronde heb ik al kunnen genieten. Ik wist dat de titel binnen was", vertelde Herlings die Cairoli ruim dertig seconden voorbleef.

Overigens was de zestiende plaats al voldoende geweest voor Herlings om de titel veilig te stellen. Van echte druk leek daardoor geen sprake, maar makkelijk vond hij het niet. "Door de pers en al die Nederlanders hier in Assen was het mentaal zwaar. Mentaal was het zelfs veel zwaarder dan fysiek, maar het is goed gekomen. Het is schitterend om het in eigen land af te maken."

Om 17.00 uur begint Herlings nog aan de tweede manche in Assen, maar na de eerste manche barstte het feest al los. Herlings werd door fans ondergespoten met champagne en minister van Sport Bruno Bruins was aanwezig om hem te feliciteren.