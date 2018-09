Motorcrosser Herlings eerste Nederlandse wereldkampioen in MXGP-klasse

De 24-jarige Herlings had aan een zestiende plaats in de eerste manche voldoende voor de wereldtitel, maar hij won die manche met ruime voorsprong. Later op zondag wist hij ondanks een vroege val ook de tweede manche op zijn naam te schrijven, waardoor hij de Grand Prix won.

In 2018 staat er geen maat op Herlings, die in Assen zijn zestiende Grand Prix-zege van het seizoen boekte. Hij wist de laatste vijftien manches op rij te winnen. Assen is de negentiende en voorlaatste GP van het seizoen, dat over twee weken wordt afgesloten met de Grand Prix van Italië.

Zondag barstte het feest al na de eerste manche los. Herlings werd door familie en vrienden ondergespoten met champagne en minister van Sport Bruno Bruins was aanwezig om hem te feliciteren.

Herlings werd al drie keer kampioen in de MX2-klasse (2012, 2013 en 2016), het tweede niveau van de motorcross. In 2017 maakte hij de overstap naar de MXGP en daarin werd hij tweede in zijn debuutjaar.

Herlings oppermachtig in Assen

Herlings wist voor de eerste manche in Assen dat hij zestiende moest worden om de wereldtitel veilig te stellen, maar daar nam hij voor zo'n 25.000 toeschouwers geen genoegen mee. Zaterdag had Herlings al de kwalificatierace gewonnen en zondag in de eerste manche voor het uitgelaten thuispubliek was hij oppermachtig.

Antonio Cairoli, de enige overgebleven concurrent in de wereldtitelstrijd, nam bij de start nog de leiding. Herlings kon de 32-jarige Italiaan vier minuten later passeren en reed langzaam maar zeker bij hem weg.

Zevenvoudig wereldkampioen Cairoli eindigde met ruim dertig seconden achterstand op Herlings op de tweede plek. De derde plaats was voor de Brit Max Anstie, die op een minuut werd gezet door Herlings. De Nederlander Glenn Coldenhoff reed tot halverwege de race op de derde plek, maar werd uiteindelijk vijfde.

In de tweede manche lag Herlings na zijn vroege val op de zevende plaats. Coldenhoff had op dat moment de leiding, maar hij werd al snel ingehaald door Cairoli. Ondertussen was Herlings begonnen aan een inhaalrace. Met nog zo'n tien minuten te gaan wist hij Cairoli te passeren, waarna hij de leiding niet meer weggaf. Cairoli en Coldenhoff moesten zich tevredenstellen met respectievelijk de tweede en derde plaats.

Alleen Cairoli en Everts wonnen meer Grands Prix

Met de winst van Herlings in de tweede manche op het TT-circuit in Assen (waar deze week 20.000 kubieke meter zand gestort werd) komt de teller op 31 overwinningen in 2018.

In totaal stond hij 36 keer aan de start. Als Herlings in juni niet zijn sleutelbeen had gebroken, had hij de titelstrijd met Cairoli al veel eerder in zijn voordeel beslist.

Inclusief de lagere klassen heeft Herlings al 83 Grand Prix-zeges op zijn naam. Alleen Cairoli (85) en de Belg Stefan Everts (101) zijn succesvoller. De Nederlander wil de komende jaren record van meeste Grands Prix-zeges in handen krijgen.