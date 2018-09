Sifan Hassan verbetert Europees record op halve marathon

Hassan maakte in haar competitieve debuut op de halve marathon. Haar trainer Alberto Salazar zei vooraf een tijd rond de 1.09 te verwachten van de geboren Ethiopische.

Het Europese en Nederlandse record was sinds 2007 in handen van Lornah Kiplagat (1.06.25).

Achter Hassan eindigde de Ethiopische Ababel Yeshaneh Brihane in 1.05.46 als tweede. De Keniaanse Joan Chelimo Melly kwam in 1.06.15 als derde over de finish.

Hassan had het ondanks haar goede tijd niet makkelijk in Kopenhagen. "Ik ben erg moe na een lang seizoen. In de laatste kilometer dacht ik dat ik doodging. Het was erg zwaar. Ik wist niet dat deze tijd mogelijk was", aldus Hassan tegenover de NOS.

Hassan liep ook Europees record op baan

De 25-jarige Hassan excelleerde deze zomer al op de 5.000 meter op de baan. Ze scherpte het Europees record aan tot 14.22,34 en rende in augustus op de EK in Berlijn oppermachtig naar het goud op deze afstand.

De weg was tot zondag nog redelijk onbekend terrein voor de Arnhemse, die tegenwoordig in het Amerikaanse Portland woont en traint. Bij de Olympische Spelen van Tokio in 2020 hoopt Hassan op de 5.000 en 10.000 meter een medaille te winnen.