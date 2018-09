Bokser Alvarez verslaat Golovkin en pakt wereldtitels WBA en WBC

Alvarez won het gelijkopgaande gevecht nipt op punten dankzij een sterke laatste ronde. Twee van de drie juryleden gaven net iets meer punten aan de 28-jarige Mexicaan (114-114, 115-113 en 115-113).

Het was de eerste nederlaag uit de loopbaan van Golovkin in zijn veertigste gevecht. Alvarez verloor in zijn loopbaan van 53 gevechten alleen van de Amerikaan Floyd Mayweather.

"Mijn coach zei tegen me dat ik de laatste ronde moest winnen om de zege te pakken. Dat heb ik gedaan. Ik ben nu erg emotioneel", zei Alvarez na afloop.

Het was voor de Mexicaan zijn eerste gevecht sinds zes maanden, omdat hij geschorst was wegens een positieve dopingtest.

'We willen graag nog een keer tegen elkaar vechten'

Een jaar geleden stonden Alvarez en Golovkin ook tegenover elkaar in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Toen eindigde het gevecht onbeslist, al leidde dat wel tot de nodige commotie.

Vrijwel iedereen kwam tot de conclusie dat de Kazach als winnaar aangewezen moest worden, maar de jury besliste anders en dus eindigde het lucratieve gevecht in een gelijkspel.

Golovkin was erg teleurgesteld na zijn nederlaag. "De overwinning is volgens de jury voor Canelo, maar volgens mij vocht ik beter dan hij. We willen graag nog een derde keer tegen elkaar vechten. Daar gaan we nu over onderhandelen."