Kür bij Wereldruiterspelen afgelast vanwege orkaan Florence

Het hoogtepunt van de betreffende discipline stond voor zondag op het programma, maar dan kan niet worden gereden wegens de verwachte hevige regenval.

De organisatie besloot daarop de kür voor maandag in te plannen, maar dit werd door de meeste chefs d'equipe afgewezen. In dat geval zouden de vluchten van de paarden, in de meeste gevallen naar Europa, in het geding komen. De terugreis uitstellen is organisatorisch niet mogelijk of levert veel extra kosten op.

Chef d'equipe Maarten van der Heijden van de Nederlandse dressuurruiters: "De Europese dressuurpaarden vliegen maandag terug en er is geen mogelijkheid om deze planning te wijzigen. Het is absoluut onverantwoord om deze paarden anderhalf uur na een zware inspanning op het vliegtuig te zetten", zegt hij.

"In het belang van de paarden is in gezamenlijkheid besloten om de kür af te gelasten. Ook de optie om de wedstrijd binnen te laten verrijden, bleek niet haalbaar gezien de omstandigheden."

Werth gold als grote favoriete voor goud

De Duitse Isabell Werth gold als grote favoriete voor het goud. Ze zou haar tiende gouden WK-medaille hebben kunnen winnen.

"Hier kan niemand iets aan doen. Het welzijn van de paarden staat absoluut voorop. Maar het is natuurlijk wel heel spijtig dat we niet meer in actie kunnen komen", vertelt ze.

Namens Nederland had alleen Edward Gal zich geplaatst voor de kür. De 48-jarige Rhedenaar veroverde in 2010 in Kentucky de wereldtitel op dit onderdeel.

Florence is inmiddels afgezwakt naar een tropische storm, maar zal naar verwachting voor zeer veel wateroverlast gaan zorgen.

Eventingruiters leggen cross goed af

De Nederlandse eventingruiters legden zaterdag de cross bij de Wereldruiterspelen goed af. Vooral Merel Blom maakte daarbij indruk.

De 32-jarige Texelse kwam met Rumour Has It zonder hindernisfouten en binnen de optimale tijd aan de finish, iets wat zelden door Nederlanders is gepresteerd op internationale kampioenschappen.

Renske Kroeze, Theo van de Vendel en Raf Kooremans maakten evenmin hindernisfouten, maar kregen wel strafpunten wegens tijdsoverschrijding.

Oranje staat daardoor in het landenklassement op de voorlopige negende plaats. Groot-Brittannië heeft de leiding. De Duitse Ingrid Klimke leidt in het individuele klassement. Blom is vijftiende.

Er volgt nog een afsluitend springparcours, maar wanneer dit plaatsvindt, is gezien de weersomstandigheden niet helemaal duidelijk.