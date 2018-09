Dressuurruiters nog buiten de medailles op Wereldruiterspelen

Met Bella Rose pakte de 49-jarige Duitse de titel voor de Amerikaanse Laura Graves (81,717) en de Britse titelverdedigster Charlotte Dujardin (81,489).

Voor Werth is het de derde keer dat ze goud pakt bij de Wereldruiterspelen op de Grand Prix Special. Eerder won ze goud in 1994 in Den Haag en in 2006 in Aken. Eerder deze week pakte de Duitse voor de vierde keer het teamgoud. De Nederlandse ploeg eindigde als vijfde en veroverde zo voor het eerst sinds 2002 geen medaille bij de landenwedstrijd.

Edward Gal eindigde met Glock's Zonik als zevende met een score van 77,751. Hans Peter Minderhoud werd met een score van 72,052 twintigste met Glock's DreamBoy. Madeleine Witte-Vrees eindigde met Cennin als 22e met een score van 71,489. Emmelie Scholtens werd met Apache 25e met 70,562. Alleen de eerste vijftien gaan door naar de finale.

Kooremans veertiende bij eventing

Eventingruiter Raf Kooremans eindigde als veertiende op het onderdeel dressuur. Hij noteerde met zijn paard Henri Z een score van 27,70.

Kooremans was de best geklasseerde Nederlander. Renske Kroeze staat 27e, met een persoonlijk record van 29,50. De debutante deed het heel wat beter dan Merel Blom (31,60), Theo van de Vendel (38,80) en Alice Naber (39,80).

De Duitse Julia Krajewski was op haar paard Chipmunk afgetekend de beste met een score van 19,90.

Zaterdag volgt de cross country en zondag sluit de eventing af met een springwedstrijd.