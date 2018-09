Herlings verwacht 'gekkenhuis' in Assen bij veroveren wereldtitel MXGP

"Ik denk dat het een gekkenhuis gaat worden", blikt Herlings vooruit bij de NOS. "Vooral omdat het nog nooit een Nederlander is gelukt om deze titel te pakken. Ik verwacht dan ook dat er enorm veel fans zullen zijn. Hopelijk wordt het een knalfeest, maar dat hangt van mij af."

Herlings ligt een straatlengte voor op zijn enige rivaal, de Italiaan Antonio Cairoli. Aan een zestiende plaats heeft de Nederlander al genoeg om zijn teamgenoot van KTM van een tiende wereldtitel af te houden. Bovendien moet Cairoli dan ook nog beide manches winnen én staat er over twee weken nog een slotrace in Italië op het programma.

"Normaal gesproken kan het niet fout gaan", weet Herlings. "Al moet ik natuurlijk niet vallen. Ik heb in het verleden weleens wat gebroken. Het zit niet in de planning om dat dit weekend weer te doen."

Herlings voelt extra druk voor thuisrace

De 24-jarige Brabander won dit seizoen al vijftien races en eindigde nooit lager dan de derde plaats. Wel voelt hij dat een thuisrace met de wereldtitel als inzet toch wat extra spanning met zich meebrengt.

"Als hier straks dertigduizend mensen staan en ik moet het maar even doen, geeft dat toch wel wat druk. Maar ik moet me daar niet veel van aantrekken. Ik probeer het te benaderen als een normale wedstrijd."

Hoewel een overwinning in Assen het droomscenario zou zijn, wil de drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse zich niet laten afleiden van zijn hoofddoel. "Ik heb een luxepositie. Ik hoef hier geen eerste te worden of op het podium te staan. Ik moet gewoon vijf punten halen en that's it."

De eerste manche op het TT-circuit is zondag om 14:15 uur. Om 17.10 uur staat de tweede omloop het programma.