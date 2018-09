WADA krijgt advies om schorsing Russisch antidopingbureau op te heffen

De uiteindelijke beslissing zal aanstaande donderdag genomen worden door het uitvoerend comité van het WADA, meldt het internationale antidopingagentschap vrijdag in een verklaring.

Het RUSADA verloor in november 2015 zijn accreditatie na een rapport over grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek. Daarna volgden de Russische dopingschandalen en -schorsingen elkaar in hoog tempo op.

Een rapport van Richard McLaren toonde twee jaar geleden aan dat er tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi sprake was van een door de staat ondersteund dopingprogramma in Rusland.

De Russen mochten in februari bij de Winterspelen in Zuid-Korea niet onder de eigen vlag optreden en alleen sporters met een aantoonbaar 'schoon' verleden waren welkom. Na de Spelen hief het internationaal olympisch comité (IOC) de schorsing van de Russen al op.

Comité ziet veranderingen in Rusland

Half mei besloot het uitvoerend comité van het WADA nog dat er geen reden was om de schorsing van het RUSADA op te heffen. Het speciale onafhankelijke comité van het antidopingbureau dat de Russische zaak beoordeelt, vindt nu dat er genoeg veranderingen zijn doorgevoerd door de Russen.

"Het comité heeft donderdag een brief van het Russische ministerie van Sport uitgebreid besproken en het vindt dat deze brief de problemen in Rusland voldoende erkent", schrijf het WADA in de verklaring van vrijdag. De Russen voldoen daarmee aan de eerste voorwaarde voor het opheffen van de schorsing van het RUSADA.

De tweede voorwaarde is dat het laboratorium in Moskou het WADA toegang geeft tot zijn data en de verzamelde monsters voor dopingtesten, waarmee de uitkomsten van het WADA-onderzoek naar het Russische dopingsysteem kunnen worden gestaafd.

Volgens het WADA-comité zijn de beloftes die de Russen daarover hebben gedaan voldoende voor het opheffen van de schorsing.