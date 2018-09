Volleyballers herstellen zich bij WK met ruime zege op China

Oranje herstelde zich daarmee van de kansloze 3-0-nederlaag van woendag in het eerste groepsduel met Canada. China verloor op de openingsdag met dezelfde cijfers van Frankrijk.

Met drie punten uit twee wedstrijden staat Nederland voorlopig vierde in de zes landen tellende groep B. Dat zou net genoeg zijn voor een plaats in de tweede ronde, waarvoor de nummers één tot en met vier van de vier groepen zich plaatsen.

Nederland speelt in de poulefase nog tegen Brazilië (zaterdag), Frankrijk (zondag) en Egypte (maandag). Voor Oranje, dat 25e staat op de wereldranglijst, is het de eerste deelname aan een WK sinds 2002. Toen viel het doek in de tweede ronde.

Nederland kent alleen dipje in derde set

China opende veelbelovend en nam een voorsprong van 4-0 in de eerste set. Daarna kon de nummer twintig van de wereldranglijst tot aan het einde van de derde set niet meer voorkomen dat Nederland de wedstrijd domineerde.

Even leek het nog spannend te worden, toen Oranje een voorsprong verspeelde en de derde set aan China moest laten. Maar in de vierde set werden de krachtsverschillen al snel weer duidelijk. Nederland nam een voorsprong van 12-6 en liep overtuigend uit naar de zege.

"Hier ben ik heel blij mee", reageerde Vermeulen voor de camera van Ziggo Sport. "De jongens hebben zich uitstekend aan het tactische plan gehouden. Ik vond ook dat we heel goed en agressief speelden."

De beste prestatie van Oranje op een WK dateert van 1994, toen in de finale werd verloren van Italië. Twee jaar later waren de rollen omgedraaid in de strijd om het goud op de Olympische Spelen in Atlanta.