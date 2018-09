Nederlandse dressuurploeg eindigt als vijfde bij Wereldruiterspelen

De wereldtitel ging voor de twaalfde keer naar Duitsland (242.950). De titelverdediger verwees Verenigde Staten (233.229) en Groot-Brittannië (229.628) respectievelijk naar zilver en brons.

De Duitsers stonden na de eerste twee van in totaal vier teamleden al aan de leiding en ze liepen donderdag door toedoen van Sönke Rothenberger (81.444) en Isabell Werth (84.814) alleen maar verder uit. De score van Werth was duidelijk de beste in de individuele rangschikking.

De Nederlandse equipe (223.664) stond halverwege de landenwedstrijd ook al op de vijfde plek. Madeleine Witte-Vrees debuteerde woensdag met Cennin met een score van 72.966, terwijl Hans Peter Minderhoud op Glock's Dream Boy een score van 73.509 neerzette.

Emmelie Scholtens was donderdag de eerste Nederlander die in actie kwam. De 32-jarige debutant kwam op Apache tot een score van 72.733. Edward Gal noteerde vervolgens op Glock's Zonik met afstand de beste Nederlandse score: 77.174. Individueel staat hij daarmee zevende.

'Het was afschuwelijk warm in de ring'

Scholtens zette de laagste score van het Nederlandse kwartet neer, waardoor haar resultaat geschrapt werd. Ze keek ontevreden terug op haar eerste optreden op de Wereldruiterspelen.

"Het was afschuwelijk warm in de ring, toen ik eenmaal daar alleen was, voelde ik ook wel aan Apache dat hij er wat last van had", zei de amazone, die individueel de 23e score neerzette, op de site van de hippische bond KNHS.

"Hij voelde in een keer een beetje moe aan. Ik heb gewoon niet de rit gereden die ik had gehoopt te rijden. We kunnen hoger scoren."

Gal en Glock's Zonik hadden ook last van de hitte, maar de ruiter was wel blij met zijn optreden. "Ik ben kapot, maar wel heel tevreden. De omstandigheden zijn niet ideaal voor Glock's Zonik, maar ik ben blij dat ik zo heb kunnen rijden met hem."

Nederland was in 2010 wereldkampioen

Bij de vorige drie edities van de Wereldruiterspelen - de wereldkampioenschappen voor alle onderdelen van de paardensport - wist Nederland wel een medaille te veroveren bij de landenwedstrijd van de dressuur.

In 2006 in Aken was er zilver, vier jaar later in Lexington won het team voor het eerst in de geschiedenis van Wereldruiterspelen goud en in 2014 in Caen werd de Oranje-ploeg derde.

Minderhoud en Gal waren er vier jaar geleden in Frankrijk en acht jaar geleden in Amerika ook bij. Gal zat in 2006 bovendien in de zilveren Nederlandse ploeg.

Later deze week worden ook de individuele medailles verdeeld bij de dressuur. Vrijdag is de Grand Prix Special en zondag staat de kür op muziek op het programma.

Renske Kroeze begint goed aan onderdeel eventing

Bij het onderdeel eventing was er een voortvarende start voor amazone Renske Kroeze. De Nederlandse noteerde met haar paard Jane Z de voorlopig zevende score in de dressuur. De 29,50 was een persoonlijke record voor de 29-jarige debutante, die aanvankelijk als reserve was aangewezen.

Kroeze deed het heel wat beter dan haar ervaren landgenote Alice Naber, die met Harry Belafonte niet verder kwam dan de 38e plaats (39,90).

Merel Blom, Raf Kooremans en Theo van de Vendel komen vrijdag aan de beurt in de dressuur. Zaterdag volgt de cross country en zondag is de springwedstrijd het slotstuk van de eventing.