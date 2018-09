Slachtoffer Manzi bereid om 'remknijper' Fenati te vergeven

"Ik ben bereid Romano te vergeven", zegt de negentienjarige Manzi donderdag tegen het Italiaanse SportMediaset. "Laten we wat tijd nemen, de zaak wat laten afkoelen. Dan komt er een moment dat we dit achter ons laten."

"Ik heb Romano niet aangeklaagd en ben ook niet van plan dat te gaan doen. Ik wil dit hoofdstuk gewoon afsluiten en doorgaan met mijn leven."

Fenati duwde zondag tijdens de Moto2-race van de GP van San Marino de remhendel van Manzi in. Hij deed dat op een recht stuk bij een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur.

"Het gebeurde in een flits. Ik had niet eens tijd om bang te zijn", aldus Manzi, die wonder boven wonder overeind bleef. "Volgens de data kneep Fenati twee keer zo hard als normaal in mijn rem."

Actie heeft stevige consequenties voor Fenati

De levensgevaarlijke actie van Fenati leidde tot woedende reacties in de motorsport en had stevige consequenties voor de Italiaan.

De internationale federatie FIM schorste de coureur voor twee Grands Prix, zijn team Marinelli-Snipers ontsloeg hem maandag per direct en ook zijn toekomstige team MV Agusta verscheurde zijn contract voor 2019.

Fenati bood maandag in een verklaring zijn excuses aan en vertelde dinsdag in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica dat hij van plan is om de motorsport definitief vaarwel te zeggen.

Manzi ontkent dat hij Fenati geprovoceerd heeft

In datzelfde interview herhaalde Fenati de beschuldiging dat zijn landgenoot hem eerder tijdens de race op het circuit van Misano "drie keer had aangevallen". "Hij had me ook kunnen doden", voegde hij daar aan toe.

De Italiaan doelde daarmee op het feit dat hij twee keer van het circuit was gereden bij inhaalacties van Manzi, die daarvoor een gridpenalty heeft gekregen van zes plaatsen voor de komende race, de Grand Prix van Aragón.

Manzi ontkent echter dat hij Fenati geprovoceerd heeft tijdens de GP van San Marino. "Daar kan ik het niet mee eens zijn. Ik heb niks gedaan om hem te provoceren. En tot de race op Misano hadden Romano en ik geen problemen."

Manzi staat na twaalf van de achttien races op de 22e plaats van de WK-stand in de Moto2. Zijn beste resultaat dit jaar is een tiende plek in Frankrijk. De GP van Aragón is op zondag 23 september.