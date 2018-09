Europees kampioenen Keijser en Paulis naar WK-finale in lichte dubbeltwee

De 21-jarige Keijser en de vier jaar oudere Paulis wonnen hun halve finale (7.05,620) en staan daardoor samen met Roemenië, de Verenigde Staten, Zwitserland, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië in de finale.

Vorige maand pakten Keijser en Paulis al de Europese titel in Glasgow. Bovendien werd Paulis twee jaar geleden olympisch kampioen, al vormde ze toen nog een koppel met Maaike Head. Het duo werd toen Sportploeg van het Jaar.

Head stopte daarna met roeien omdat ze de voorkeur gaf aan de opleiding chirurgie. Paulis kreeg daardoor toptalent Keijser naast zich in de boot.

Ook dubbelvier en mannenvier-zonder naar finale

Olivia van Rooijen, Karolien Florijn, Sophie Souwer en Nicole Beukers bereikten als titelverdediger in de dubbelvier de finale. Ze eindigden in hun halve finale achter Polen en Duitsland als derde in 6.30,650.

Dirk Uittenbogaard, Stefan Broenink, Koen Metsemakers en Abe Wiersma staan bij de mannen eveneens met de dubbelvier in de finale. Ze waren de snelste in de herkansing (5.40,870).

Ook de mannenvier-zonder mag om de medailles strijden. Bjorn van den Ende, Tone Wieten, Jasper Tissen en Bram Schwarz kwamen in hun halve finale achter winnaar Australië (5.57,990) tot de tweede tijd: 5.58,840.

Andere boten redden het niet

De vrouwenvier-zonder redde het net niet door een vierde plaats in de halve finales. Lies Rustenburg, Lisanne Brandsma, Elsbeth Beeres en Laila Youssifou gaven ongeveer een seconde toe op nummer drie Rusland. Martine Veldhuis bleef in de lichte skiff met een vijfde plek eveneens steken in de halve eindstrijd.

Beide boten komen uit in de B-finale. De A-finales staan vrijdag, zaterdag en zondag op het programma. De WK roeien in Bulgarije duurt nog tot en met zondag.