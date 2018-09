Dartslegende Taylor komt naar Nederland voor duels met Van Barneveld

De zestienvoudig wereldkampioen uit Engeland staat in Enschede, Groningen en Den Bosch tegenover de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag.

Het evenement heet Kings of Darts en geldt als een soort strijd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met verder onder meer de partijen Michael van Gerwen-Peter Wright en Vincent van der Voort-Glen Durrant.

"Het gaat een zeer bijzondere serie worden. Ik heb er enorm veel zin in. Vooral het feit dat ik tegen 'Barney' speel is geweldig", zegt Taylor, die vorig jaar een punt achter zijn loopbaan zette, donderdag tegen De Telegraaf.

"Ik weet hoe populair het darten in Nederland is. Raymond en Michael zijn echte sporthelden. Ik heb me in Nederland altijd welkom gevoeld en zal zorgen dat ik klaar ben voor de clashes."

'Hoop dat fans ons massaal komen toezingen'

Ook Van Barneveld kan niet wachten tot het zover is en hoopt dat zijn fans en die van Taylor hen massaal komen toezingen. "Het doet mij zeker iets dat onze confrontaties te boek staan als dé dartsklassieker. Al is het wel spijtig dat deze niet meer op een WK te zien zijn."

Taylor en Van Barneveld namen het twee keer tegen elkaar op in een WK-finale. Beiden trokken daarin één keer aan het langste eind (Van Barneveld in 2007 en Taylor in 2009).

De wedstrijden zijn op zondag 20, dinsdag 22 en woensdag 23 januari. Er is iedere avond plek voor 2.500 toeschouwers.