Schippers kijkt na 'leerzaam seizoen' uit naar periode van rust en evaluatie

De tweevoudig wereldkampioen kende afgelopen seizoen wisselende prestaties, al pakte ze vorige maand in Berlijn met zilver op de 200 meter en brons op de 100 meter wel twee individuele EK-medailles.

"Het is een seizoen waarin ik veel heb geleerd over mezelf, mijn trainingen en mijn wedstrijden. Veel mensen beschrijven het misschien niet als mijn beste seizoen, maar het is een rollercoaster waar ik in zit", zei Schippers woensdagavond bij RTL Late Night.

"Ik wil eerst vooral rust creëren om te kijken welke stappen ik nu ga zetten. Dat heb ik altijd even nodig. Een jaar gaat in sneltreinvaart voorbij, waardoor ik even tijd nodig heb om alles op een rijtje te zetten."

In zowel 2015 als 2017 veroverde Schippers de wereldtitel op de 200 meter en op 'haar' afstand was er twee jaar geleden bovendien olympisch zilver. Dit jaar liep ze niet onder de 22 seconden en won ze alleen bij de FBK Games een internationale wedstrijd.

'Ben net als iedereen verwend geraakt'

De 26-jarige Schippers liet afgelopen seizoen een paar keer weten zich te storen aan de berichtgeving in de Nederlandse media, die in haar ogen soms te negatief zijn. Ze blijft echter ook kritisch op zichzelf.

"Ik ben net als iedereen verwend geraakt, omdat ik ieder jaar met veel medailles thuiskwam. Vanaf 2010 heb ik bijna ieder jaar een medaille gehaald op het hoogste niveau. Als het een keer zilver is in plaats van goud, denk je: oja, wacht even", aldus de Utrechtse.

Schippers hoopt volgend seizoen weer dichter bij haar oude topniveau te komen. "Ik wil beter worden dan afgelopen jaar en dan ik ooit ben geweest", zei ze. "Hoe dan ook gaat er geëvalueerd worden. Dat zijn stappen die ik zelf moet ondernemen en dat gaat de komende periode gebeuren, want volgend jaar staat er weer een WK voor de deur."

De WK atletiek van 2019 wordt over iets meer dan een jaar in Doha gehouden. Het toernooi geldt als belangrijke voorbereiding op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.