Nederlandse dressuurploeg vijfde na chaotische start Wereldruiterspelen

Amazone Madeleine Witte-Vrees debuteerde met Cennin met een score van 72.966 in de Grand Prix van de landenwedstrijd. Dat was de vijfde score na de eerste ronde.

Hans Peter Minderhoud zette op Glock's Dream Boy daarna het zesde resultaat na twee manches neer. Zijn score bedroeg 73.509. Edward Gal en Emmelie Scholtens komen namens Oranje donderdag in actie. Dan kan de balans van de medailleverdeling pas opgemaakt worden.

Duitsland leidt na de eerste WK-dag met een score van 76.677, neergezet door Jessica von Bredow-Werndl. Witte-Vrees staat voorlopig negende in het individuele klassement.

Weersomstandigheden spelen grote rol

De Wereldruiterspelen gingen aanvankelijk onder goede weersomstandigheden van start. Later op de dag zorgde veel regenval in combinatie met hoge temperaturen ervoor dat de wedstrijd in de discipline endurance gestaakt moest worden.

Het parcours was voor de deelnemers te zwaar geworden. Mogelijk zal de wedstrijdleiding de eerder al genoteerde resultaten volledig annuleren. De wedstrijd begon al chaotisch, want door een fout van de organisatie was er een valse start.

De Nederlandse amazone Jeanette Wilhelm stapte tijdens het onderdeel boos af. "Ik vind het WK waardeloos georganiseerd", zei ze.

Er liggen bij de Wereldruiterspelen noodplannen klaar voor het geval de orkaan Florence te dicht in de buurt komt. De storm is vermoedelijk op z'n hevigst op ruim 400 kilometer van Tryon.