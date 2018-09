Zwemfinales op Olympische Spelen 2020 in Japanse ochtenduren

Het akkoord tussen het IOC en de FINA is slecht nieuws voor de Nederlandse fans. In Tokio is het negen uur later en dus worden de zwemfinales in de Nederlandse nacht afgewerkt. De series staan in de Japanse avonduren op het programma.

Het zwemschema zal ook niet met gejuich zijn ontvangen door de Japanse zwemfederatie, die eerder al liet weten het niks te vinden dat de finales in de ochtenduren op het programma staan.

IOC en FINA komen vooral de Verenigde Staten tegemoet en tv-station NBC, dat voor miljarden de uitzendrechten verwierf. Het Amerikaanse publiek krijgt de strijd om de medailles in de populaire avonduren voorgeschoteld.

Drie nieuwe afstanden in Tokio

Drie nieuwe afstanden zijn toegevoegd: de 800 meter vrije slag voor mannen, de 1500 meter vrij voor vrouwen en de 4x100 meter wisselslag gemengd. Het zwemprogramma begint op 25 juli.

De Nederlandse langebaanzwemmers verdedigen geen enkele olympische titel in Tokio. Bij de Spelen in Rio de Janeiro van 2016 werd zelfs geen enkele medaille gepakt.

Openwaterzwemmers Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal veroverden wel goud op de 10 kilometer.