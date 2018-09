Volleyballers beginnen WK met nederlaag tegen Canada

Alleen in het tweede bedrijf kon Oranje het spannend maken. Bij 24-23 sloeg Wouter ter Maat zijn service uit, waardoor ook die set verloren werd. Nimir Abdel-Aziz bracht namens Oranje de meeste punten op zijn naam (13), gevolgd door Thijs ter Horst (9).

De nederlaag tegen Canada is een tegenvaller voor Oranje, dat de groepsfase wil overleven. Het is voor het eerst sinds 2002 dat Nederland erbij is op een WK.

Nederland speelde op het WK twee keer eerder tegen Canada. Oranje won zowel in 1978 en 1990. Canada eindigde bij het vorige WK in 2014 als zevende, de hoogste WK-klassering tot dusver voor het land.

'We kwamen op belangrijke punten tekort'

Spelverdediger Daan van Haarlem moest toegeven dat de Canadezen een maatje te groot waren. "Vooral met hun service hadden we veel moeite. In de tweede set konden we goed meekomen, op onze tenen weliswaar, maar we speelden toen prima. Helaas kwamen we op de belangrijke punten tekort."

Nederland, de nummer 25 van de wereld, speelt vrijdag tegen China. Daarna fungeren olympisch kampioen Brazilië (zaterdag), Frankrijk (zondag) en Egypte (maandag) als tegenstander in poule B.

De eerste vier landen van de groep plaatsen zich voor de volgende ronde. De nummers vijf en zes kunnen naar huis. Oranje hoopt met overwinningen op met name China en Egypte in elk geval de vierde plaats veilig te kunnen stellen in Bulgarije.