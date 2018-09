Zuid-Korea overweegt bid met Noord-Korea voor Zomerspelen 2032

Do, die zijn ambtgenoten uit China en Japan treft, liet ook weten wel iets te zien in een gezamenlijk bid om mee te dingen naar de organisatie van het WK voetbal van 2030.

Volgens Do zouden gezamenlijk georganiseerde Spelen een goed vervolg zijn op de geslaagde Winterspelen in zijn land, waar de deelname van een aantal Noord-Koreaanse sporters meehielp de spanning tussen beide landen te doen afnemen.

"Het is een idee om de Spelen in Seoul en Pyongyang te houden. Ik hoop dat sport meehelpt aan het bewaren van de vrede in Noordoost-Azië", aldus Do.

"We hebben daarnaast gehoord dat China een bid voor het WK voorbereidt, maar wij denken na over een gezamenlijke organisatie met bijvoorbeeld Noord-Korea, China en Japan. Op die manier willen we de goede onderlinge sfeer in stand houden."

Noord- en Zuid-Korea onder één vlag bij Winterspelen

Tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen van begin dit jaar betraden Noord- en Zuid-Korea onder één vlag het stadion. Bovendien deed bij het ijshockeytoernooi voor vrouwen een team met spelers uit beide landen mee.

In de aanloop naar het sportevenement in Zuid-Korea praatten de buurlanden, die formeel nog steeds in oorlog zijn, voor het eerst sinds 2015 weer met elkaar. Na de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 werd alleen een staakt-het-vuren gesloten, maar een vredesverdrag is er niet gekomen.

Noord- en Zuid-Korea streven inmiddels wel naar permanente vrede. Op sportgebied is de regio overigens goed toebedeeld, want de komende Spelen zijn in 2020 in Tokio, terwijl de Winterspelen van 2022 in Peking worden gehouden.

Voor het WK voetbal van 2030 streven ook Argentinië, Uruguay en Paraguay een gezamenlijk bid na. Bovendien mengt Marokko zich waarschijnlijk weer in de strijd. Ook de Engelse voetbalbond FA overweegt zich kandidaat te stellen, al gaan er ook stemmen op Wales, Noord-Ierland en Schotland daarbij te betrekken.