Organisatie Wereldruiterspelen heeft noodplan voor orkaan Florence

De situatie wordt voortdurend in de gaten gehouden vanuit Tryon, waar een weerstation is gesitueerd. "We stellen ons pro-actief op en zijn overal op voorbereid", meldt de organisatie in een verklaring.

De verwachting is dat de orkaan donderdag aan land komt in North Carolina. Het Tryon International Equestrian Center (TIEC) ligt 350 kilometer landinwaarts. Volgens de laatste voorspellingen lijkt de orkaan oostelijk langs Tryon te gaan.

De organisatie denkt goed voorbereid te zijn op eventueel noodweer. "We beschikken voor het onderbrengen van de paarden over permanente en zeer stabiele gebouwen. We zijn er vrijwel zeker van dat die bestand zijn tegen het weer dat ons staat te wachten."

"Mocht dat niet het geval blijken, dan ligt een evacuatieplan klaar. Voor de mensen én de paarden", aldus de organisatie in de verklaring.

Tryon verwacht half miljoen toeschouwers

De Wereldruiterspelen zijn dinsdag begonnen en duren tot 23 september. Nederland is met een omvangrijke equipe aanwezig in de disciplines springen, dressuur, eventing, mennen, endurance, reining, voltige en paradressuur. Naast wereldtitels staat bij sommige onderdelen ook olympische kwalificatie op het spel.

Bij de vorige Wereldruiterspelen, vier jaar geleden in Normandië, eindigde Nederland achter Groot-Brittanniëals als tweede op de medaillespiegel. De equipe verliet Frankrijk met zes keer goud, driemaal zilver en negen bronzen medailles.

In Tryon, dat 1700 inwoners telt, worden de komende weken ongeveer een half miljoen toeschouwers verwacht.