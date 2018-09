Rauwerdink wil met volleyballers groep overleven op eerste WK sinds 2002

"Het zal een zware opgave worden, aangezien we van alle landen in de poule de laagste positie op de wereldranglijst bezetten, maar ik denk zeker dat we een reële kans hebben", zegt Rauwerdink voorafgaand aan de ouverture van woensdag tegen Canada in gesprek met NUsport.

Nederland trof het vorig jaar in november zwaar bij de loting in Florence, want de ploeg van bondscoach Gido Vermeulen werd samen met olympisch kampioen Brazilië, Europees kampioen Frankrijk, Egypte, China en dus Canada ingedeeld in groep B.

Rauwerdink weigert zich echter bij voorbaat al neer te leggen bij een vroegtijdige uitschakeling. De 2 meter lange passer/loper, in de afgelopen veertien jaar goed voor meer dan driehonderd interlands, ziet met name tegen Egypte en China mogelijkheden.

"We hebben in het verleden bewezen dat we van Egypte en China kunnen winnen. Daar moeten we punten tegen pakken. Die twee moeten we onder ons zien te houden. Tegen Canada kunnen we misschien gelijk al voor een stuntje zorgen. Tegen Brazilië en Frankrijk moeten we gewoon vrijuit spelen en dan hopen op een wonder."

'Niet alleen puur naar het resultaat kijken'

Rauwerdink vindt het te kort door te bocht om te stellen dat het WK is mislukt als de tweede ronde niet wordt bereikt. Hij benadrukt dat het team midden in een proces zit.

"Het was voor ons al een hele opgave om überhaupt op het WK te komen. Nu dat is gelukt, willen we ook wel degelijk wat laten zien. We moeten alleen niet puur naar het resultaat kijken, maar ook naar de manier waarop we spelen. Maar laat duidelijk zijn dat het wel een domper is als de groepsfase het eindstation voor ons blijkt te zijn."

Nederland maakt na jarenlange afwezigheid zijn rentree op het WK. Oranje pakte vorig jaar mei voor het eerst sinds 2002 een ticket voor de wereldtitelstrijd door in eigen land alle vijf kwalificatiewedstrijden te winnen van achtereenvolgens Oostenrijk, Griekenland, Luxemburg, Moldavië en Slowakije.

"Het is superbelangrijk voor het Nederlandse volleybal dat we er na zo'n lange tijd weer bij zijn. De eerste stap die je moet zetten is ervoor zorgen dat je op grote eindtoernooien aanwezig bent. Dat doen we nu structureel", aldus Rauwerdink.

"De EK's hebben we de voorbije jaren behaald en het is extra bijzonder dat daar nu ook het WK bijkomt. Je merkt aan alles dat dit wat groter is dan een EK. Voor alle spelers is het pas de eerste keer, dus je weet ook niet wat je precies kan verwachten. Maar dat zien we vanzelf. We moeten er in elk geval van genieten."

Rauwerdink zou WK aanvankelijk laten schieten

Rauwerdink was aanvankelijk van plan om het WK te laten schieten omdat hij meer tijd met zijn gezin wilde doorbrengen. Doordat Robbert Andringa een zware enkelblessure opliep, werd er toch een beroep op hem gedaan.

"Ik heb de bondscoach halverwege de zomer gesproken en toen met hem afgesproken dat ik op de lijst terecht zou komen en alleen opgeroepen zou worden als er ernstige calamiteiten waren. Helaas ging vlak daarna Robbert door zijn enkel. Nu sta ik met 2,5 week voorbereiding in de benen alsnog op een WK. Ik ga er zonder enige verwachting voor mezelf in. Ik ga bijdragen wat ik kan bijdragen. We zien wel waar het schip voor mij strandt."

Rauwerdink, die volgende maand aan zijn laatste seizoen begint bij het Griekse Olympiakos Piraeus en in mei terugkeert naar Nederland, vond de beslissing om het WK aan zich voorbij te laten gaan een enorm moeilijke. Het leverde hem zelfs slapeloze nachten op.

"Gedurende de zomer wist ik dat ik de goede beslissing had gemaakt. Het was heerlijk om dingen te ondernemen met mijn gezin en afstand te nemen van het volleybal. Dat heb ik 2,5 tot 3 maanden gedaan. Maar het was ook moeilijk om te accepteren dat ik dan het WK niet mee zou maken. Toen kwam het belletje. Ik vond het in eerste instantie zuur voor Robbert, maar vervolgens kwam de blijdschap dat ik van de partij zou zijn op het WK."

Nederland stuit na de confronatie van woensdag tegen Canada op achtereenvolgens China (14 september), Brazilië (15 september), Frankrijk (16 september) en Egypte (17 september). Alle wedstrijden in groep B worden in de Arena Ruse (capaciteit van 5.100 toeschouwers) in de Bulgaarse stad Ruse afgewerkt.