Bondscoach Arens verwacht twee medailles bij WK judo in Azerbeidzjan

Met die doelstelling legt de bondscoach de lat hoog voor zijn achttienkoppige selectie, want vorig jaar bij de WK in Boedapest werd geen enkele keer het podium gehaald. In de Hongaarse hoofdstad bestond het Nederlandse keurkorps wel uit een stuk minder judoka's (11).

"De doelstelling is hetzelfde als vorig jaar. De selectie is nu zo goed, dat we kunnen verwachten dat we dit keer wél twee medailles gaan pakken", zei Arens dinsdag tijdens een persmoment op sportcentrum Papendal.

Een van de blikvangers deze maand in Baku is Henk Grol, die zijn WK-debuut maakt in de zwaarste gewichtsklasse (+100 kilogram). De 33-jarige Veendammer veroverde in de categorie tot 100 kilogram al drie keer zilver op het mondiale eindtoernooi (2009, 2010 en 2013), maar een gouden WK-plak ontbreekt nog op zijn palmares.

Guusje Steenhuis, die in april de EK in Tel Aviv aan zich voorbij moest laten gaan door een knieblessure, is een andere kanshebber op een medaille. De geboren Brabander is de nummer één van de wereld in de categorie tot 78 kilogram.

In die gewichtsklasse krijgt ze wel concurrentie van onder anderen Marhinde Verkerk. De 32-jarige Rotterdammer is de enige judoka in deze selectie die een wereldtitel op haar naam heeft staan (2009).

Polling ontbreekt door hernia

Grote afwezige in Baku is Kim Polling. De viervoudig Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram staat voorlopig aan de kant door een hernia. Tessie Savelkouls (categorie +78 kilogram) ontbreekt door een schouderblessure.

Met Amber Gersjes, Dewy Karthaus, Sanne Vermeer, Hilde Jager, Roy Koffijberg, Tornike Tsjkadoea en Jesper Smink zitten er liefst zeven WK-debutanten in de selectie.

De WK in Baku begint op donderdag 20 september en duurt tot en met donderdag 27 september. Op de slotdag doet Nederland mee aan de mixteamwedstrijden. Dit onderdeel is in 2020 voor het eerst olympisch.

Nederlandse WK-selectie

Vrouwen: Amber Gersjes (-48 kg), Margriet Bergstra, Dewy Karthaus (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Hilde Jager (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg)

Mannen: Roy Koffijberg, Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Sam van ‘t Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ‘t End, Jesper Smink (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol, Roy Meyer (+100 kg)