Fenati trekt zich na inknijpen rem concurrent terug uit motorsport

"Ik denk dat het voorbij is, vaarwel", zegt Fenati dinsdag in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. "Ik ging altijd de baan op om te winnen, om Romano Fenati te zijn. Maar ik realiseer me dat niemand om me geeft, om de pijn die ik momenteel heb. Het is dus beter om een punt achter mijn loopbaan te zetten."

De motorcoureur duwde zondag tijdens de Grand Prix van San Marino de remhendel van Stefano Manzi in. Hij deed dat op een recht stuk bij een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur.

De roekeloze actie leidde tot woedende reacties in de motorsport. De internationale federatie FIM schorste de Italiaan voor twee Grands Prix, zijn huidige team Marinelli-Snipers ontsloeg hem maandag per direct en ook zijn toekomstige team MV Agusta verscheurde zijn contract voor 2019.

'Manzi had me kunnen doden'

Fenati verontschuldigde zich maandag al voor zijn daad. De coureur, die van plan is voorlopig in de ijzerwarenwinkel van zijn opa te gaan werken, herhaalt een dag later tegen La Repubblica dat hij een grote fout heeft gemaakt, al benadrukt hij ook dat Manzi hem zondag eerder in de race lastigviel.

"Hij viel me drie keer aan en had me ook kunnen doden. Het laatste incident met Manzi gebeurde 500 meter voor mijn reactie. Ik dacht hetzelfde te doen, wilde hem laten zien dat ik ook even gemeen kan zijn. Maar ik zweer dat ik nooit van plan was om hem letsel toe te brengen."

Fenati eindigde vorig jaar in zijn zesde seizoen, mede dankzij drie gewonnen Grands Prix, als tweede in de Moto3 en verdiende zo promotie naar de Moto2. In de zwaardere klasse liet Fenati dit jaar nog weinig zien. Hij stond negentiende in de WK-stand.