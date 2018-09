Excuses KNSB na organisatorische 'nachtmerrie' bij ONK inline-skaten

In de slotfase van de koers kon koploper Crispijn Ariëns een afslag voor de plaatselijke slotronde niet nemen, omdat de weg nog werd versperd door dranghekken en politiemotoren. Hij ging de verkeerde kant op, verspeelde daarmee zijn marge en zag teamgenoot Sjoerd den Hertog winnen.

"Dit is onherstelbaar. De organisatie is er echt kapot van. Ze weten als geen ander hoe het moet. Dit is een nachtmerrie", zegt Eduard Vinke, die vanuit de KNSB verantwoordelijk was voor de wedstrijd, tegen Schaatsen.nl.

"Natuurlijk zijn er draaiboeken doorgenomen en is er uitvoerig besproken wanneer we de plaatselijke ronde in zouden gaan. Maar als één vrijwilliger niet de hekken openzet,is dat een menselijke en cruciale fout."

Ariëns, die nog wel derde werd, was direct na de koers woedend. "Ik kon gewoon niet naar rechts", foeterde hij zaterdag. "Ik heb hier weken naartoe getraind en dan krijg je dit. Het is een fout geweest van de organisatie en dat kost mij mijn derde titel op rij. Ontzettend slecht dit."

'Kunnen alleen maar een oprecht excuus aanbieden'

KNSB-sectielid Vinke heeft alle begrip voor de reactie van Ariëns. "Zo'n jongen werkt hier maanden naartoe. Hij ging hier voor zijn derde titel en dat was ook zeker gelukt als wij geen fout hadden gemaakt", beseft hij.

"Als eindverantwoordelijke KNSB steek ik een hand in eigen boezem. Dit had nooit mogen gebeuren. Hier bestaan geen pleisters voor. Daar kunnen we Crispijn en zijn begeleiding alleen maar een oprecht excuus aanbieden."

De organisatie gaat bekijken hoe dergelijke fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden. "We zullen nog scherper moeten zijn", aldus Vinke. "Misschien moet er wel een vast jurylid op zo'n plek komen te staan. We zullen er in ieder geval alles aan doen om dit in het vervolg te voorkomen."

Het ONK in Friesland gold als afsluiting van het inline-seizoen. De wedstrijd ging over 100 kilometer met start en finish in Hallum.