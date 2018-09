Bondscoach succesvolle baanploeg Huck vertrekt na jaar wegens privéredenen

De 53-jarige Duitser was pas een jaar in dienst bij de KNWU, waar hij de sprinters onder zijn hoede had. Voorheen trainde hij de sprintselectie van de Amerikaanse bond. Assistent Hugo Haak neemt voorlopig zijn taken waar.

"Soms loopt het anders dan gepland. Bovenal ben ik heel blij dat ik heb mogen werken met heel getalenteerde atleten", laat Huck weten.

Onder leiding van Huck waren de baansprinters erg succesvol. In februari op de WK in Apeldoorn werd Nederland wereldkampioen op het onderdeel teamsprint en vorige maand op de EK in Glasgow pakte de ploeg van Huck Europees goud.

Jeffrey Hoogland werd onder hoede van Huck Europees- en wereldkampioen op de kilometer én Europees kampioen op de sprint.

KNWU spreekt van lastige situatie na vertrek Huck

"Met het vertrek van Bill ontstaat er een lastige situatie", erkent directeur Thorwald Veneberg op de website van de KNWU. "Hugo neemt voorlopig de taken van Bill over tot er een structurele oplossing is gevonden."

Huck was de opvolger van de eveneens succesvolle René Wolff, die het beschikbare budget niet toereikend vond om optimaal naar de Olympische Spelen in Tokio van 2020 toe te werken. Hij is inmiddels als prestatiemanager in dienst van NOC*NSF.

Op de Spelen in Tokio willen Hoogland en de baansprinters voor een medaille gaan. Veneberg moet ook een nieuwe bondscoach voor de wegrenners benoemen, een functie die hij tot de WK eind deze maand in Innsbruck nog zelf vervult.