Ontslag voor motorcoureur Fenati wegens inknijpen rem concurrent

Fenati werd zondag door motorsportbond FIM al voor twee races geschorst vanwege zijn bizarre actie tijdens de Grand Prix van San Marino. Die strafmaatregel was voor zijn Italiaanse team niet voldoende.

"Zijn onsportieve en gevaarlijke gedrag heeft het imago van ons team geschaad. Tot onze grote spijt heeft zijn onverantwoordelijke daad een andere coureur in ernstig gevaar gebracht en daar bestaan geen excuses voor", meldt Marinelli Snipers in een verklaring.

"Fenati zal per direct niet meer voor ons uitkomen. Het team en de sponsors bieden hun verontschuldigingen aan tegenover alle motorsportfans."

MV Agusta, het team waar Fenati na dit seizoen zou gaan rijden, heeft bovendien laten weten dat de Italiaan volgend jaar niet meer welkom is. "Dit is het ergste wat ik ooit in een motorsportwedstrijd heb gezien. Echte sportmensen zouden dit nooit op deze manier doen", aldus Giovanni Castiglioni, de baas van MV Agusta.

Fenati heeft spijt dat hij reageerde op 'provocaties'

Fenati biedt met een verklaring op zijn website excuses aan bij "de hele sportwereld". "Ik wil mijn actie niet rechtvaardigen, want hier bestaat geen rechtvaardiging voor. Het enige dat ik kan doen is mijn verontschuldigingen aanbieden."

"Toen ik vanochtend met een heldere geest wakker werd, hoopte ik dat het een slechte droom was geweest. Ik heb een schandelijke fout gemaakt, ik was geen man", vindt de 22-jarige Italiaan.

"Een man zou de race uitgereden hebben en na afloop naar de wedstrijdleiding zijn gestapt om rechtvaardigheid te krijgen voor wat er eerder op de baan gebeurde. Ik had niet in moeten gaan op de provocaties."

De coureur gaat in zijn verklaring niet in op zijn ontslag, maar zegt wel te begrijpen dat hij veel kritiek over zich heen krijgt. "De kritiek is terecht en ik snap dat mensen een hekel aan me hebben."

"Maar de actie van zondag is niet wie ik ben. Vorig jaar was ik een van de weinige coureurs die geen enkele straf hebben ontvangen. Helaas heb ik een impulsief karakter. Het was niet mijn bedoeling om hem in gevaar te brengen, ik wilde alleen duidelijk maken dat zijn manier van rijden gevaarlijk was."

Fenati debuteerde dit seizoen in Moto2

Fenati kwam zondag op het circuit van Misano in de strijd om de zeventiende plek op het rechte stuk naast zijn landgenoot Manzi te rijden, waarna hij in de rem van zijn concurrent kneep. Manzi raakte even uit balans, maar viel niet.

De actie leverde Fenati - die het eerder in de race al aan de stok had met Manzi - de zwarte vlag op, ten teken dat de Kalex-coureur de race voor straf moest staken. Manzi kwam later zonder inmenging van Fenati alsnog ten val en viel uit.

Manzi kreeg voor zijn aandeel in het eerdere conflict met zijn landgenoot een gridstraf van zes plaatsen voor de komende Grand Prix van Aragon.

Met veertien punten staat Fenati op de negentiende plek in het klassement van de Moto2. Er zijn dit seizoen nog zeven Grands Prix te gaan.

Fenati was bezig aan zijn eerste seizoen in de Moto2, nadat hij vorig jaar tweede werd in het eindklassement van de Moto3. In die klasse maakte hij al in 2012 zijn debuut en boekte hij op zestienjarige leeftijd zijn eerste van in totaal tien overwinningen.

