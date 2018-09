Rolstoeltennisser De Groot wint met US Open derde Grand Slam dit jaar

Daarmee nam de 21-jarige speler uit Woerden in New York revanche voor haar nederlaag in twee sets van vorig jaar in de finale tegen de drie jaar oudere Kamiji.

De Groot behaalde op Flushing Meadows haar derde toernooizege in een Grand Slam in 2018. Ze schreef eerder de Australian Open en Wimbledon op haar naam. Het Londense toernooi won ze ook al in 2017.

De Groot is de derde Nederlandse vrouw die de US Open voor rolstoelers weet te winnen. In 2013 was Aniek van Koot de sterkste en Esther Vergeer won de Amerikaanse Grand Slam liefst zesmaal (2005, 2006, 2007, 2009, 2010 en 2011).

Dubbelspel

Het dubbelspel bij de vrouwen op de US Open werd gewonnen door de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse CoCo Vandeweghe.

Het als dertiende geplaatste koppel versloeg in een enerverende finale Timea Babos uit Hongarije en Kristina Mladenovic uit Frankrijk. Na ruim 2,5 uur moest het als tweede geplaatste duo capituleren: 3-6, 7-6 (2) en 7-6 (6).

Babos en Mladenovic lieten in de tweede set bij een voorsprong van 5-4 twee matchpoints liggen. Barty en Vandeweghe vochten knap terug en brachten met ruim verschil in de tiebreak alsnog de tweede set op hun naam.

In de derde set leverden beide koppels hun service een keer in. Vanaf 3-3 ging de strijd gelijk op. In de tiende game lieten Barty en Vandeweghe op hun beurt twee matchpoints onbenut.

In de beslissende tiebreak konden Babos en Mladenovic opnieuw een matchpoint niet verzilveren. Een dubbele fout werd het Hongaars-Franse koppel uiteindelijk fataal.