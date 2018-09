Poels kan eindzege Alaphilippe in slotrit Groot-Brittannië niet bedreigen

De etappe over slechts 77 kilometer eindige in een massasprint, waarin de Australiër Caleb Ewan ruim te snel was voor Fernando Gaviria (tweede), tweevoudig etappewinnaar André Greipel (derde) en zijn overige concurrenten. De twintigjarige Nils Eekhof was op de zevende plek de beste Nederlander.

Het was voor de 24-jarige Ewan zijn derde zege van het seizoen en pas zijn eerste sinds februari, toen de renner van Mitchelton Scott de Clásica de Almería op zijn naam schreef.

Alaphilippe, die de vijfde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië won, is bezig aan een zeer succesvol jaar. De Fransman van Quick-Step Floors won onder meer twee etappes en de bolletjestrui in de Tour de France en was ook de sterkste in de Waalse Pijl en Clásica San Sebastian.

Poels toont vorm in aanloop naar WK

Poels liet in Groot-Brittannië zien in goede vorm te zijn voor de WK van eind deze maand in Innsbruck. Hij won vrijdag de koninginnenrit en presteerde beter dan zijn ploeggenoten Chris Froome en Geraint Thomas. Sky maakte eerder op zondag bekend dat het contract met laatstgenoemde, de Tour-winnaar van dit jaar, met drie jaar verlengd is.

Froome probeerde in de slotrit nog de vrijwel zekere massasprint te voorkomen door in de straten van Londen een kopgroep te vormen met onder anderen Pascal Eenkhoorn. De ploegen van Ewan, Gaviria en Greipel reden het gat zonder problemen dicht.

De 21-jarige Eenkhoorn van Lotto-Jumbo was op de tiende plaats in het klassement de beste Nederlander achter Poels. Zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic werd derde in het eindklassement.