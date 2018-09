KLM Open-organisatie ziet na Luiten ook Lafeber afhaken met blessure

Lafeber zou voor de 23e keer meedoen. Al eerder gaf tweevoudig winnaar Joost Luiten (2013 en 2016) te kennen dat hij niet afslaat op golfbaan The Dutch in Spijk. Hij is onvoldoende hersteld van een polsoperatie.

"Ik had graag willen spelen, maar mijn rug staat het niet toe. Het hele jaar heb ik er al last van. Rust is op dit moment de enige manier om deze blessure te laten herstellen", aldus Lafeber zondag tegen De Telegraaf.

De golfer, die ook bondscoach is, wil dit najaar opnieuw proberen een speelkaart voor de Europese Tour te bemachtigen via de Qualifying School.

Door de afmelding van Lafeber telt het deelnemersveld van de KLM Open nog elf Nederlanders. De organisatie legde vrijdag nog de Argentijn Ángel Cabrera vast. Hij won in zijn carrière twee majors en deed in 2000 voor het laatst aan het KLM Open mee.