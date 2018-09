Dovizioso wint MotoGP in San Marino, Bendsneyder puntloos in Moto2

Voor Ducati-coureur Dovizioso was het zijn derde seizoenszege De Spanjaard Marc Márquez (Honda) finishte als tweede en verstevigde zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. De Brit Cal Crutchlow (Honda) kwam als derde langs de geblokte vlag.

Jorge Lorenzo was de pechvogel van de race. De Spanjaard startte van poleposition op zijn Ducati, maar zag zijn teamgenoot Dovizioso na enkele ronden al voorbij komen. De oud-wereldkampioen hield daarna lang stand op de tweede plaats en duelleerde met Márquez.

Op twee ronden voor het einde verloor Lorenzo de controle over zijn machine en gleed onderuit. Márquez bleef overeind en zette een volgende stap naar een nieuwe wereldtitel. Zijn grootste bedreiger, Valentino Rossi, arriveerde als zevende en zag de kloof naar Márquez groter worden.

Bendsneyder strand op twintigste plaats

Bendsneyder wacht in de Moto2 nog altijd op zijn eerste WK-punten van het seizoen. De Rotterdammer, die volgend jaar voor het Nederlandse raceteam NTS RW Racing GP uitkomt, finishte zondag als twintigste.

De overwinning ging naar Francesco Bagnaia, die daarmee zijn zesde zege van het jaar boekte. De Italiaan troefde op het circuit van Misano zijn titelrivaal Miguel Oliveira af. De Portugees, die als tweede finishte, zag zijn achterstand op leider Bagnaia in het WK oplopen naar acht punten.

Bendsneyer staat na twaalf van de achttien races nog steeds op nul punten. De coureurs rijden dit seizoen nog de Grands Prix van Aragon, Thailand, Japan, Australië, Maleisië en Valencia.

In de lichte klasse Moto3 was de Italiaan Lorenzo Dalla Porto de snelste. Hij won voor het eerst een Grand Prix. De Spanjaard Jorge Martin werd tweede, maar nam wel de leiding in de WK-stand over van de Italiaan Marco Bezzecchi, die in de voorlaatste ronde onderuitging en uitviel.