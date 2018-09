Van der Poel ziet brons bij WK-debuut op mountainbike als hoogst haalbare

De 23-jarige Van der Poel raakte al direct na de start de aansluiting met topfavorieten Nino Schurter en Gerhard Kerschbaumer kwijt en was niet meer bij machte om het duo in te halen.

"Ik verloor in de eerste ronde veel tijd en posities omdat een andere renner me ophield. Ik heb pas daarna mijn eigen tempo gereden'', aldus Van der Poel, die op ruim een minuut van winnaar Schurter over de streep kwam in het Zwitsere Lenzerheide.

"Ik heb lang het gevoel gehad dat ik niet in de wedstrijd zat, omdat ik renners moest inhalen. Dat was jammer. Ik probeerde het gat tevergeefs te dichten, maar brons was het hoogst haalbare. Ik ben wel trots dat ik op mijn eerste WK direct het podium haal."

Bondscoach De Knegt onder de indruk

Voor Van der Poel is zijn bronzen WK-medaille een kroon op een al sterk seizoen. De renner uit Hoogerheide kroonde zich dit jaar tot Nederlands kampioen op de weg, op de mountainbike én bij het veldrijden. Daarnaast pakte hij vorige maand EK-zilver op de weg.

Bondscoach Gerben de Knegt is zeer tevreden met de bronzen WK-medaille van Van der Poel, die de ambitie heeft om bij de Olympische Spelen van 2020 in Tokio goud te pakken op de mountainbike.

"Ik denk dat Mathieu hier zijn beste wedstrijd van het seizoen rijdt", aldus De Knegt. "Hij heeft veel progressie geboekt in het mountainbiken en heeft nog twee jaar om de kloof met de top te dichten."