Hassan wint 3000 meter in Nederlands record, Schippers vierde op 100 meter

Hassan verbeterde op de 3.000 meter haar eigen Nederlands record uit september 2014 met bijna twee seconden. Destijds kwam ze in Brussel tot 8.29,38.

De 25-jarige Nederlandse was aanzienlijk sneller dan de Ethiopische Senbere Teferi (8.32,49) en de Keniaanse Hellen Obiri (8.36,20).

Hassan maakt later deze maand in Kopenhagen haar competitieve debuut op de halve marathon. Ze doet op 16 september mee aan de wedstrijd over 21,1 kilometer in de Deense hoofdstad.

Schippers negen honderdsten langzamer dan Ta Lou

Op de 100 meter liep Schippers in Tsjechië een tijd van 11,23 seconden. De Utrechtse was daarmee negen honderdsten langzamer dan winnares Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust.

De Britse Dina Asher-Smith werd tweede in 11,16 en Jenna Prandini uit de Verenigde Staten noteerde de derde tijd (11,21).

Op de EK in Berlijn moest Schippers vorige maand Asher-Smith ook voor zich dulden. Schippers pakte in de Duitse hoofdstad brons.

Martina eindigt als vijfde op 200 meter

Churandy Martina liep de vijfde tijd op de 200 meter. De 34-jarige sprinter noteerde een tijd van 20,68 en was daarmee 0,49 langzamer dan Alonso Edward uit Panama. De Turk Ramil Guliyev werd tweede (20,28) en Alex Quiñónez uit Ecuador eindigde als derde (20,36).

De Continental Cup is een vierjaarlijkse wedstrijd over twee dagen tussen de continenten Europa, Afrika, Amerika en Azië/Oceanië. Op elk onderdeel doen twee atleten per continent mee.