Van der Poel verovert brons bij debuut op WK mountainbike

De 23-jarige Brabander hoefde alleen Nino Schurter en Gerhard Kerschbaumer (tweede) voor zich te dulden. De Zwitser en de Italiaan reden al vanaf het begin weg bij de rest.

Van der Poel kwam een dikke minuut later over de streep dan Schurter, die zich voor het vierde jaar op rij tot wereldkampioen kroonde. Het is al zijn zevende gouden WK-medaille in totaal.

Nederlands kampioen mountainbike Van der Poel deed voor het eerst mee aan de WK. In augustus reed hij ook de mountainbikewedstrijd op de EK in Glasgow, maar Van der Poel besloot toen al vroeg in de race te stoppen.

Zijn bronzen plak in Lenzerheide is een nieuw hoogtepunt in een succesvol jaar. Van der Poel werd Nederlands kampioen op de weg, bij het veldrijden en dus ook op de mountainbike en vorige maand veroverde hij EK-zilver op de weg.

De renner uit Hoogerheide heeft de ambitie om op de Olympische Spelen van Tokio in 2020 een greep naar het goud te doen als mountainbiker. Dit jaar eindigde hij al enkele keren in de top vier bij wereldbekerwedstrijden.

Courtney verovert goud bij vrouwen

Bij de vrouwen veroverde de Amerikaanse Kate Courtney het goud. De zege was verrassend, want voor de 22-jarige Courtney was het de eerste keer dat ze aan de WK voor de elitevrouwen meedeed. Vorig jaar won ze wel de wereldbeker bij de beloften.

De Nederlandse Anne Tauber, die eveneens debuteerde, werd zevende op ruim vier minuten van de Amerikaanse winnaar.

Courtney achterhaalde een ronde voor het einde de Deense oud-wereldkampioen Annika Langvad. Haar teamgenoot bij Specialized werd tweede. Het brons ging naar de Canadese Emily Betty, die de Zwitserse titelverdediger Jolanda Neff net achter zich hield.