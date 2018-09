PDC organiseert in 2019 voor het eerst groot dartstoernooi in Amsterdam

"Met voor het eerst een televisietoernooi in Amsterdam en een dubbele speelronde in Rotterdam weerspiegelt de dartskalender van 2019 de populariteit van de sport in Nederland", verklaart PDC-directeur Barry Hearn.

De finale van de World Series vindt in 2019 van 1 tot en met 3 november plaats, zo maakte de PDC vrijdag bekend. De exacte locatie van de eindstrijd in Amsterdam is nog niet bekend. Dit jaar is de finale in Wenen.

Gedurende het jaar worden er zes World Series-toernooien gehouden. Tijdens die toernooien kunnen in totaal 24 spelers zich voor de eindstrijd in Amsterdam plaatsen. Vorig jaar werd de finale van de World Series gewonnen door Michael van Gerwen.

Dit jaar ook al twee Premier League-speelrondes in Ahoy

De Premier League zal volgend jaar - inclusief de play-offs - uit zeventien speelrondes bestaan, waaronder twee in Rotterdam. Op 27 en 28 maart staan de achtste en negende speelronde op het programma in Ahoy.

Dit jaar waren er ook al twee speelrondes in Rotterdam, maar dat was omdat de speelronde in het Engelse Exeter werd afgelast vanwege het slechte weer.

Van Gerwen schreef in mei voor de vierde keer de Premier League op zijn naam.