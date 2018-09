Volleyballers lijden nipte nederlaag in voorlaatste duel voor WK

De setstanden in de SaZa Topsporthal waren 13-25, 25-15, 25-18, 18-25 en 15-13 in het voordeel van de Zuid-Amerikanen, die zevende staan op de wereldranglijst. Nederland is de mondiale nummer 25.

Oranje neemt vanaf volgende week voor het eerst sinds 2002 deel aan de wereldtitelstrijd, die dit jaar plaatsvindt in Bulgarije en Italië. Alvorens af te reizen oefenen de Nederlandse volleyballers zaterdag nogmaals tegen Argentinië, nu in Ede.

Op 12 september is Canada in het Bulgaarse Ruse de eerste tegenstander in de groepsfase van het WK. China, Brazilië, Frankrijk en Egypte zijn de andere tegenstanders in poule B. De top vier van de vier groepen plaatsen zich voor de tweede ronde.