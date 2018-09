Anderson vindt dat hegemonie Van Gerwen aan het afbrokkelen is

"Michael is nog steeds de beste. Hij is nog steeds de nummer één van de wereld, maar mensen zijn niet meer bang voor hem", zegt Anderson donderdag in gesprek met Live Darts.

Van Gerwen werd onlangs op de World Matchplay al in de eerste ronde uitgeschakeld door landgenoot Jeffrey de Zwaan en datzelfde overkwam hem eerder op de UK Open door, opvallend genoeg, eveneens De Zwaan.

"Het zal een beetje een schok voor hem zijn. Het gaat niet allemaal meer vanzelf", aldus Anderson.

Van Gerwen won deze zomer wel de Auckland Darts Masters en schreef afgelopen weekend nog op overtuigende wijze het German Darts Championship op zijn naam door in het hele toernooi maar zeven legs af te staan.

Vorig jaar een fenomenaal jaar

De Brabander kende vorig jaar een fenomenaal jaar. Hij veroverde de titel op liefst zeven van de elf majors, maar moest de eindzege bij het belangrijkste toernooi, het WK, wel aan de Engelsman Rob Cross laten.

Van Gerwen en Anderson komen elkaar tegen op de eerstvolgende major, de Champions League of Darts op 22 en 23 september in Brighton. Beiden zitten samen met de Noord-Ier Daryl Gurney en de Engelsman Dave Chisnall in groep 1.

"Ik houd ervan om tegen Michael te spelen, hij speelt in hetzelfde ritme als ik. En als ik alles goed raak, dan weet hij wat hem te wachten staat", waarschuwt Anderson zijn grote rivaal alvast.

Van Gerwen komt komend weekend eerst in actie op het Dutch Darts Championship. Hij hoopt in het MECC in Maastricht de eerste editie van het European Tour-toernooi te winnen.