Luiten definitief niet fit genoeg voor deelname aan KLM Open

De 32-jarige Luiten schreef zich eind augustus wel in voor het KLM Open, maar de kans was toen al klein dat hij daadwerkelijk mee zou kunnen doen aan het toernooi op The Dutch in Spijk.

"Het herstel gaat heel voorspoedig, maar meedoen aan het KLM Open zou onverstandig zijn", zegt Luiten donderdag op zijn eigen website. "De wond is nog niet 100 procent geheeld. Als ik het nu forceer, kan er een terugslag volgen en speel ik misschien het hele jaar niet meer."

Luiten, die het KLM Open in 2013 en 2016 won, kreeg in maart last van zijn pols. De klachten leken door middel van een spuit verholpen, maar toen de pijn terugkeerde, besloot hij in juli onder het mes te gaan.

'Heb geen kans om te winnen'

Deze week speelde Luiten weer negen holes op de golfbaan van Bernardus in Noord-Brabant. De geboren Bleiswijker kreeg geen last van zijn pols, maar het gewricht voelt nog niet goed genoeg.

"Ik wil alleen meedoen aan het KLM Open als ik een kans heb om te winnen en dat zit er nu gewoon niet in", concludeert de teleurgestelde Luiten. "Toen het gips vorige maand was verwijderd, voelde de pols onverwacht goed. Ik had het gevoel dat ik het KLM Open kon halen als alles mee zou zitten, maar dat is dus net niet gelukt."

Het KLM Open staat van 13 tot en met 16 september op het programma. Vorig jaar ging de zege naar de Fransman Romain Wattel.