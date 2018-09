Froome en Thomas laten WK wielrennen waarschijnlijk schieten

"Ze eindigen hun seizoen in de Ronde van Groot-Brittannië. Voor het moreel en naar volgend jaar toe is het goed om te stoppen op een hoogtepunt", zegt sportdirecteur Brett Lancaster van Team Sky woensdag tegenover Cycling Weekly.

"Ik denk dat Thomas nog wel overwoog om de WK te rijden. Ik had hem graag in de ploegentijdrit gezien, maar hij is leeg na een zwaar seizoen."

Froome en Thomas maakten wel deel uit van de voorlopige Britse selectie voor de wegwedstrijd (30 september) en de individuele tijdrit (26 september).

Goed nieuws voor Dumoulin

Voor Tom Dumoulin is het goed nieuws dat Froome en Thomas de WK niet rijden. In de tijdrit zou de Nederlander normaal gesproken geduchte concurrentie hebben gehad van het tweetal. De Limburger van Team Sunweb verdedigt in de race tegen de klok zijn wereldtitel. Hij veroverde vorig jaar op overtuigende wijze de regenboogtrui in Bergen.

Thomas, Dumoulin en Froome bezetten ook het podium in de voorbije Tour de France. Thomas won, voor Dumoulin (op 1.51 minuten) en Froome (op 2.24 minuten).

Thomas en Froome rijden momenteel de Ronde van Groot-Brittannië. Woensdag werd de vierde etappe verreden en die werd na een massasprint door André Greipel gewonnen.

De WK wielrennen in Innsbruck begint op zondag 23 september met de ploegentijdrit voor zowel de mannen als de vrouwen.