Shorttracklegende Viktor An zet punt achter loopbaan

"We zijn hem heel dankbaar voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het shorttrack", zegt voorzitter Alexei Kravtsov van de Russische schaatsbond.

An won bij de Spelen van 2006 in Turijn goud op de 1.000 meter, de 1.500 meter en de relay namens Zuid-Korea en deed dat bij de Spelen van 2014 in Sochi op de 500 meter, 1.000 meter en de relay namens Rusland.

Daarnaast veroverde An bij de Spelen tot twee keer toe een bronzen medaille (in 2006 op de 500 meter en in 2014 op de 1.500 meter).

Mocht niet meedoen aan Spelen in Pyeongchang

An mocht niet meedoen aan de Spelen van dit jaar in Pyeongchang, omdat hij genoemd werd in het WADA-rapport van onderzoeker Richard McLaren, die daarin het in 2014 door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland blootlegde

Een van de belangrijkste concurrenten van Sjinkie Knegt kon zich totaal niet vinden in de beslissing van het IOC en vroeg in een brief opheldering aan voorzitter Thomas Bach.

"Ik heb de criteria die de commissie heeft gehanteerd voor deze beslissing grondig doorgenomen. Ik kan in alle eerlijkheid verklaren dat ik niets heb gedaan dat het rechtvaardigt om me toe te voegen aan de lijst met atleten die zijn uitgesloten voor de Olympische Spelen", zei An destijds.

De legende in zijn sport, die voor Rusland uitkwam na onenigheid met de technische staf van de Zuid-Koreaanse shorttrackbond, pakte ook nog eens achttien wereldtitels en twee keer het eindklassement in de wereldbeker.