Engelse darter McDine voor twee jaar geschorst wegens cocaïnegebruik

De 33-jarige McDine testte op 27 november 2017 bij een wedstrijd in Milton Keynes positief op het middel benzoylecgonine, dat in het lichaam komt na cocaïnegebruik. Hij mag op 27 november 2019 weer in actie komen.

McDine was in 2007 halvefinalist op de Grand Slam of Darts en reikte een jaar later tot de laatste acht op de World Matchplay. Acht jaar geleden zette hij met een plek in de derde ronde zijn beste resultaat tot dusver neer op een WK.

In zowel 2011 als 2014 werd McDine in de tweede ronde van het WK darts uitgeschakeld door een Nederlander. In 2011 was Raymond van Barneveld te sterk en ruim vier jaar geleden moest hij de zege aan Michael van Gerwen laten.