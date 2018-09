Trump bekritiseert 'vreselijke' Nike-campagne met knielende NFL-speler

"Ik vind dat Nike een vreselijke boodschap afgeeft", aldus Trump woensdag in een interview met de conservatieve politieke site The Daily Caller. "Misschien hebben ze er een reden voor, maar ik vind het een heel slechte boodschap en een boodschap waar geen reden voor is."

Nike onthulde dinsdag dat Kaepernick een van de gezichten is van een nieuwe campagne van het Amerikaanse bedrijf, die gestart is ter ere van het dertigjarige bestaan van de slogan 'Just Do It'.

Kaepernick is omstreden, omdat hij de eerste speler in de National Football League (NFL) was die knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied voor NFL-wedstrijden. Hij protesteerde daarmee tegen politiegeweld tegen minderheden in de VS.

Trump heeft in het verleden meerdere malen hard uitgehaald naar de dertigjarige Kaepernick en andere NFL-spelers die zijn voorbeeld volgden en knielden tijdens het volkslied. Zo zei hij vorig jaar bij een bijeenkomst in Alabama dat hij wilde dat de "klootzakken" die knielen ontslagen werden door hun NFL-club.

De president was woensdag gematigder in zijn oordeel. "Ik ben het totaal niet eens met de campagne met Kaepernick - ik bedoel: ik zou het niet gedaan hebben - maar dit is wel wat waar het om draait in ons land. Dat je bepaalde vrijheden hebt om dingen te doen waarvan andere mensen vinden dat je ze niet zou moeten doen. Maar ik sta persoonlijk aan de andere kant van dit debat."

Trump heeft relatie met Nike

Trump heeft een relatie met Nike, omdat het bedrijf in New York lang een winkel had in een gebouw waarvan de president de eigenaar is.

Nike verplaatste de winkel eerder dit jaar naar een andere plek, maar de sportkledinggigant zou volgens Amerikaanse media nog wel een aantal jaar huur moeten betalen. "Nike is een huurder van mij", zei Trump tegen The Daily Caller. "Ze betalen heel veel huur."

Williams en James spreken steun uit

Tennisser Serena Williams en basketballer LeBron James, twee andere gezichten van de nieuwe Nike-campagne, spraken dinsdag juist hun steun uit voor de keuze van het sportkledingbedrijf voor Kaepernick.

"Colin heeft veel gedaan voor de donkere gemeenschap in de VS en dat heeft hem veel gekost. Dat is treurig", aldus Williams na haar zege in de kwartfinales van de US Open. "Dat een groot bedrijf hem nu op deze manier steunt, is een heel krachtig statement naar een heleboel andere bedrijven."

James stelde bij een modeshow van Nike in New York dat hij "achter iedereen staat die voor verandering staat. En ik sta altijd achter Nike."

Ook NFL geeft reactie op campagne

Kaepernick zit al sinds 2017 zonder club. Hij beweert dat de NFL-eigenaren vanwege zijn protesten voor de wedstrijden tegen hem samenzweren. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de rechtszaak die de quarterback om die reden tegen de NFL had aangespannen vooralsnog door mag gaan.

De NFL reageerde dinsdag ook op de nieuwe campagne van Nike, dat een van de grootste sponsors van de populairste sportcompetitie van de VS is.

"De NFL gelooft in dialoog, begrip en eenheid", schreef communicatiedirecteur Jocelyn Moore. "We omarmen de rol en de verantwoordelijkheid die iedereen in onze sport heeft om voor positieve veranderingen in onze gemeenschappen te zorgen. De kwesties die Colin en andere spelers ter sprake hebben gebracht, verdienen onze aandacht en actie."

