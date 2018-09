Woods voor het eerst sinds 2012 geselecteerd voor prestigieuze Ryder Cup

Ook Phil Mickelson en Bryson DeChambeau zijn door captain Jim Furyk geselecteerd voor het prestigieuze toernooi, waarin twaalf spelers uit de Verenigde Staten het tegen twaalf spelers uit Europa opnemen.

Brooks Koepka, Patrick Reed, Dustin Johnson, Justin Thomas, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler en Webb Simpson hadden zich al gekwalificeerd. Maandag maakt Furyk bekend naar wie de vierde en laatste wildcard gaat.

"We zijn allemaal blij dat Woods weer fit is en ook nog eens goed speelt", zegt de 48-jarige captain van het Amerikaanse team over de golficoon. "Het is erg fijn om hem in mijn team te hebben."

Ryder Cup kroon op sterk jaar Woods

Voor Woods is zijn deelname aan de Ryder Cup de kroon op een sterk jaar. De veertienvoudig majorwinnaar maakte eind 2017 zijn rentree na jarenlang blessureleed en liet zich sindsdien van zijn beste kant zien.

Woods speelde dit jaar de vier majors en deed bij het PGA Championship (tweede) en het Brits Open (zesde) zelfs mee om de zege.

De Ryder Cup staat een keer in de twee jaar op de golfkalender en wordt dit keer van 28 tot en 30 september gespeeld in Parijs. De vorige editie werd gewonnen door de Verenigde Staten.

Het is nog niet bekend welke twaalf spelers Europa vertegenwoordigen in Frankrijk.