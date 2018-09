Nike kiest knielende NFL-speler Kaepernick als gezicht nieuwe campagne

Kaepernick was namelijk de eerste American footballer die knielde tijdens het volkslied dat traditiegetrouw voor elke wedstrijd gezongen wordt.

Hij protesteerde daarmee tegen politiegeweld tegen voormamelijk donkere mensen. Zijn voorbeeld werd al snel gevolgd door tientallen andere spelers.

"We vinden Colin een van de meest inspirerende sporters van deze generatie en dat hij de kracht van de sport gebruikt heeft om de wereld vooruit te helpen", verklaart Gino Fisanotti, vicepresident van Nike in Noord-Amerika. "We willen de betekenis van de slogan 'Just Do It' versterken en het introduceren bij een nieuwe generatie atleten."

Serena Williams is een van de andere gezichten in de campagne van Nike, dat het dertigjarig jubileum van 'Just Do It' viert.

Amerikaan al lange tijd clubloos

De dertigjarige Kaepernick zit al sinds 2017 zonder club, terwijl hij eerder als een van de betere quarterbacks in de NFL gezien werd. Hij beweert dat de eigenaren vanwege zijn protesten voor de wedstrijden tegen hem samenzweren.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de rechtszaak die Kaepernick om die reden tegen de NFL had aangespannen vooralsnog doorgaat.

Het knielen van Kaepernick tijdens het volkslied leidde tot woede bij de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil dat clubeigenaren ingrijpen door knielende spelers te ontslaan, maar zover is het nog niet gekomen.

Kaepernick werd eerder dit jaar door mensenrechtenorganisatie Amnesty International met de Ambassador of Conscience Award onderscheiden voor zijn protest. Die eer kregen eerder onder anderen Nelson Mandela en Malala Yousafzai.