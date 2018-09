Van Gerwen wint op overtuigende wijze German Darts Championship

Van Gerwen was in de finale van het evenement in het Duitse Hildesheim met 8-6 te sterk voor de Engelsman James Wilson.

De Brabander kende überhaupt een fantastisch weekend, want hij stond alleen tegen Wilson en Chisnall wat legs af en stuurde Cristo Reyes, Martin Schindler en Joe Cullen met een whitewash naar huis.

Van Gerwen pakte eerder dit seizoen de titel op de European Darts Open, de Dutch Darts Masters, de Gibraltar Darts Trophy, de European Darts Grand Prix, de European Darts Matchplay en de German Darts Grand Prix.

De Vlijmenaar boekte tevens zijn 27e eindzege uit zijn carrière op de European Tour, waarmee hij de nummer twee op die lijst, Peter Wright, met zes overwinningen ver achter zich laat.

Overige Nederlanders in voortijdig stadium uitgeschakeld

Ron Meulenkamp (kwartfinales), Jan Dekker (derde ronde), Jermaine Wattimena, Vincent van der Voort en Danny Noppert (allen eerste ronde) deden ook mee aan het German Darts Championship, maar zij werden in een voortijdig stadium uitgeschakeld.

Van Gerwen komt volgende week ook in actie op het Dutch Darts Championship in Maastricht. Hij is de enige Nederlander die automatisch is geplaatst, terwijl de anderen via de kwalificaties een ticket moeten zien te bemachtigen.

Eind deze maand staat er weer een major op het programma als in de Ierse hoofdstad Dublin om de World Grand Prix wordt gestreden. De Noord-Ier Daryl Gurney verdedigt daarop zijn titel.

In het komende maanden worden ook nog het EK, World Series Finals, Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals afgewerkt, waarna op 13 december in het Alexandra Palace in Londen het WK begint.