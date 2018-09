Herlings wint MXGP van Turkije en kan wereldtitel pakken in Assen

Herlings heeft over twee weken nog maar zes puntjes nodig om voor eigen publiek zijn wereldtitel veilig te stellen. Op het TT-circuit van Assen staat dan de Grote Prijs van Nederland op het programma. Het seizoen wordt op 30 september afgesloten met de MXGP van Italië.

De 23-jarige Brabander is bezig aan zijn tweede seizoen op het hoogste niveau. Hoewel hij in zijn debuutjaar een aantal races miste, eindigde hij als tweede in het eindklassement, achter Cairoli. In de lichtere MX2-klasse was de Herlings al goed voor drie wereldtitels.

Dit seizoen moest Herlings de GP van Trentino laten schieten nadat hij bij een val op de training zijn sleutelbeen brak. Na zijn rentree won hij elf van de twaalf manches en zette hij de concurrentie op een steeds grotere achterstand.

Verschil met Cairoli opgelopen tot 95 punten

Herlings had zelfs in Turkije al zicht op de wereldtitel nadat hij in de eerste manche Cairoli net achter zich had gehouden. Zijn rivaal moest daardoor in de tweede omgang minimaal bij de beste negentien eindigen.

Die opdracht leek niet zo moeilijk, maar na een val in de eerste ronde dreigde de zevenvoudig wereldkampioen in de MX1/MXGP buiten de punten te vallen. De 32-jarige Italiaan wist de schade met de vijftiende plaats echter nog enigszins te beperken.

Het verschil tussen Herlings en Cairoli is na achttien van de twintig GP's opgelopen tot 95 punten. Daardoor heeft de Nederlander in Assen nog maar zes puntjes nodig om zeker te zijn van de wereldtitel.