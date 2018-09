Handboogschutter Wijler pakt Europese titel op recurve

De 21-jarige Nederlander versloeg in de finale van het toernooi in de Poolse stad Legnica de Roemeen Dan Olaru. De beslissing viel pas in de benodigde shoot-off: 6-5.

Wijler leek in de eindstrijd aanvankelijk relatief eenvoudig de zege binnen te slepen. Hij nam na een vroege achterstand een 5-3-voorsprong, maar liet Olaru terugkomen tot 5-5.

In de shoot-off was Wijler tegen de stress bestand en schoot hij zijn pijl in de 10, terwijl Olaru niet verder kwam dan de 9.

De Limburger beleefde vorig jaar zijn internationale doorbraak. Hij won bij zijn debuut in de wereldbeker direct het toernooi van Singapore en pakte enkele maanden later brons op de WK in Mexico-Stad.

Wijler veroverde daarnaast bij de WK indoor van dit jaar het goud met de Nederlandse recurveploeg.